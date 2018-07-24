مليونا شجرة على جنبات السكك الحديدية

محمد السعران(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة السعودية للخطوط الحديدية “ سار ” مذكرة تفاهم بهدف وضع إطار عمل لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة وزارعة مليوني شجرة على جنبات السكك الحديدية.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بمحطة ” سار ” في الرياض لتوحيد جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، لأهميته في الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل آثار ظاهرة التصحّر وزحف الرمال على الطرق والمنشآت الحيوية الأخرى ، وبموجب هذه المذكرة، سيشكل الطرفان فريق عمل مشترك لتحقيق ومتابعة أهداف المذكرة.

وقع المذكرة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها ممثلاً لوزارة ” البيئة “. ومن جانب ” سار ” الرئيس التنفيذي للشركة بشار بن خالد المالك.

من جانبه قال ، الدكتور فقيها: إن غرض المذكرة تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لبناء شراكة فاعلة والعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التشجير مع التركيز على تشجير المناطق المحاذية لجوانب الخطوط الحديدية.

يُشار إلى أن مذكرة التفاهم، الموقعة في محطة ” سار ” للركاب بالرياض، تأتي في إطار ضمان الاستدامة البيئية في المملكة، أحد الأهداف الفرعية لرؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمبادرة الوزارة بزراعة ١٠ ملايين شجرة حتى عام ٢٠٢٠، كما يمتدّ العمل بها لثلاث سنوات قادمة، ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.