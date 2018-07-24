تباين أسعار النفط وسط مخاوف تخمة المعروض

وكالات(صدى):

تباينت أسعار النفط حيث تعافى خام برنت من الخسائر التي مني بها في وقت سابق في الوقت الذي انقسم فيه المتعاملون في السوق في مخاوفهم بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والعلامات التي تشير إلى وفرة المعروض.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 73.12 دولار للبرمي، بعد أن انخفض سنتا واحدا عند التسوية الاثنين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 67.86 دولار للبرميل معوضا الخسائر التي مني بها في وقت سابق. وانخفض العقد 37 سنتا في اليوم السابق.

وفي جلسة الاثنين، ارتفعت السوق بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة على إيران إذا هددت الولايات المتحدة.

وتتعرض طهران لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة في الوقت الذي تحث فيه إدارة ترامب الدول على وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وتزيد السعودية ومنتجون كبار إمداداتهم لتبديد أثر الخسائر المرجح أن تحدث مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية قبل فرض عقوبات على طهران في نوفمبر تشرين الثاني.

في غضون ذلك، قال تجار إن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت في أربعة أيام حتى الجمعة وفقا لشركة جينسكيب المتخصصة في توفير المعلومات.