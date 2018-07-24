بالفيديو.. معجب يقتحم حفلا لجورج وسوف ورد فعل صادم للأخير

أماني الغامدي(صدى):

اقتحم أحد معجبي النجم ​جورج وسوف ،​ حفلا له في مدينة تدمر في سوريا ، فأوقفه الأمن وأرغمه على النزول من المسرح بالقوة.

وتوقف فجأة جورج وسوف عن الغناء، وطلب من فرقته الموسيقية بالتوقف عن العزف، منزعجًا من تصرف رجال الأمن وطلب منهم أن يأتوا بالمعجب للمسرح، ليقبله جورج وسوف ومازحه بطريقته الخاصة.

يذكر أن جورج وسوف صور أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان ” أمال أنا فين ” ومن المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناة روتانا وقناته بموقع الفيديوهات ” يوتيوب ” .