مبابي يرشح 5 لاعبين لجائزة الأفضل في العالم

ماجد محمد(صدى):

رشح اللاعب الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي خمسة لاعبين للفوز بجائزة الأفضل في العالم لعام 2018 الحالي؛ فيما يعد اللاعب نفسه من بين المرشحين بعد تألقه مع حامل لقب بطل العالم لهذا العام المنتخب الفرنسي.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قائلًا: ” قائمة الكرة الذهبية ؟ في اعتقادي قد أضع كريستيانو ومودريتش وفاران ونيمار وأنا. ”

ومن المنتظر، أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اليوم الثلاثاء، عن المرشحين العشرة للمنافسة على جائزة الأفضل في العالم.