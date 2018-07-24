مبابي يرشح 5 لاعبين لجائزة الأفضل في العالم
رشح اللاعب الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي خمسة لاعبين للفوز بجائزة الأفضل في العالم لعام 2018 الحالي؛ فيما يعد اللاعب نفسه من بين المرشحين بعد تألقه مع حامل لقب بطل العالم لهذا العام المنتخب الفرنسي.
وأوضح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قائلًا: ” قائمة الكرة الذهبية ؟ في اعتقادي قد أضع كريستيانو ومودريتش وفاران ونيمار وأنا. ”
ومن المنتظر، أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” اليوم الثلاثاء، عن المرشحين العشرة للمنافسة على جائزة الأفضل في العالم.
طلال[ عدد التعليقات: 2192 ] نشر منذ 45 دقيقة
قالها مارسيلو لا نستمع لكلام المراهقين
ماجد[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 45 دقيقة
ميسي احق منك انت واهلك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحين يصيحون اطفال ميسي
عمار[ عدد التعليقات: 996 ] نشر منذ 41 دقيقة
طفل ماايعرف في الاساطير
محمد[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 40 دقيقة
القائمه النهائي بتكون على كذا
ميسي
غريزمان
كرس
الأوفر حظ ب البطولات بيكون غريزمان حقق الدوري الاروبي وكأس العالم يجي بعده بطل الثنائي وهداف الدوري والدوريات الخامس الكبرى ميسي كرس بطل دوري الأبطال والهداف
بس اكيد بيكون في معايرا اخر غير هذي للافضل##