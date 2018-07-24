شواغر القبول بجامعة الطائف تعلن غدا

الطائف(صدى):

أوضحت جامعة الطائف أنها ستعلن عن المقاعد الشاغرة في جميع كلياتها يوم غد، كما ستُوضح آلية التقديم على تلك المقاعد بطريقة آلية، فيما سيتم الترشيح على المقاعد الشاغرة يوم الاثنين الموافق 17 / 11 /1439هـ.

وأكدت أن إجراءات القبول بالجامعة تعالج بطريقة آلية، من دون أي تدخل للعنصر البشري فيها، مشيرةً أن هذا البيان يأتي تأكيداً لالتزامها بالشفافية والإفصاح عن جميع إجراءات التسجيل والقبول، وتطبيق أقصى درجات العدالة والمساواة في الفرص بين جميع المتقدمين والمتقدمات.

ودعت جامعة الطائف جميع المهتمين بالاطلاع على ما يصدر منها من تصريحات أو تعليمات إلى متابعة الحساب الرسمي للجامعة فقط، مشددةً على أنها غير مسؤولة عما يصدر من أخبار أو تصريحات من طريق بعض الحسابات الشخصية.