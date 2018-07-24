جامعة تبوك تعلن عن توفر عددا من الوظائف التقنية

تبوك(صدى):

أعلنت جامعة تبوك اليوم, عن توفر عدد من الوظائف التقنية الشاغرة بمسمى “محضر مختبر، ومطور برامج, ومهندس حاسب آلي, ومصمم نظم أول”، للرجال في المركز الرئيس للجامعة في مدينة تبوك .

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً ابتداء من يوم غدٍ ويستمر حتى يوم الثلاثاء الـ 18 من ذو القعدة الجاري، وذلك من خلال موقع الجامعة الرئيسي: هنا، مشيرة إلى أنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة المحددة لكل وظيفة.

ونوهت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة وشروط التقديم بالدخول على الرابط التالي: هنا