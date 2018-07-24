امرأة تفقد بصرها بسبب ” ماسكارا “

كانبرا(صدى):

فقدت امرأة نظرها بعد أن استخدمت ” ماسكارا ” قديمة، لتكحل رموشها بها، قبل خروجها مع بناتها لحضور إحدى المناسبات، في مدينة ” أديلايد ” الأسترالية.

وفي صباح اليوم التالي لحضورها تلك المناسبة، انتبه زوجها لعينيها الحمراوان الملتهبتان، وأخبرها بذلك، في حين بدأت السيدة تشعر بحرقة في عينيها، حتى في عينها اليسرى التي لم تكن ترى أو تحس بها منذ ولادتها، واستمر الوضع على ذلك لعدة أشهر، حتى أصبحت لا ترى جيدًا بعينها اليمنى.

وعليه، ذهبت السيدة لطبيب العيون، ليخبرها بأنها مصابة بعدوى خطيرة في العين، متوقعًا أن تصاب بالعمى خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

جدير بالذكر، أن مختصون قد أوضحوا أن مدة صلاحية مستحضرات التجميل للعيون تبلغ ستة أشهر فقط، ويسجل التاريخ على عبوات المستحضرات، فيما تؤثر نوعية وماركة تلك المواد على مدة الصلاحية الخاصة بها.