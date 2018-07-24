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ريال مدريد يستهدف نجم بورتو

ريال مدريد يستهدف نجم بورتو
نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية برتغالية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع ظهير أيسر بورتو، البرازيلي أليكس تيليس، خلال الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير، أن ريال مدريد ينتوي ضم اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة قد تكلف ” الملكي ” 40 مليون يورو.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 2 ساعتين

😂 ، داخلين بقاله ولا ايش ٤ مليون تجيبلك الزوري

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفووووووو لاعب ممتاز

[ عدد التعليقات: 2192 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستحق والله

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