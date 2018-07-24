ريال مدريد يستهدف نجم بورتو
كشفت تقارير صحافية برتغالية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع ظهير أيسر بورتو، البرازيلي أليكس تيليس، خلال الانتقالات الصيفية.
وأكدت التقارير، أن ريال مدريد ينتوي ضم اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة قد تكلف ” الملكي ” 40 مليون يورو.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1425 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂 ، داخلين بقاله ولا ايش ٤ مليون تجيبلك الزوري
همس[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفووووووو لاعب ممتاز
طلال[ عدد التعليقات: 2192 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستحق والله