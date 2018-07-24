بعد تعرضه لحادث وبتر يديه.. زوجة تتخلى عن زوجها وتخونه مع آخرين

القاهرة(صدى):

تخلت زوجة عن زوجها وهربت وتركته بمفرده وخانته بعد إصابته بحادث بتر على إثره يديه، مما دفعه لتطليقها مرتين، وعاد لها بعد رجاء من والدايها وطفلها، وأن والدته هي القائمة على رعاية طفله؛ فأقام الزوج دعوى نشوز ضدها أمام محكمة الأسرة بإمبابة في مصر.

ومن جانبه، روى الزوج تفاصيل أزمته مع زوجته قائلًا أنها تركت المنزل بعد مرور شهر على إصابته بحادث سيارة فقد يديه بسببها، ورفضت رؤيته أو الاهتمام به مما أثر على حالته النفسية وبدأت في علاقات والحديث مع عدة رجال علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما واجهها ردت عليه بأنه أصبح عاجزًا ولا يعطيها حقوقها وتشعر بالحرج منه.

وأكد أن زوجته طوال فترة زواجهما كانت تتنصل من المسئولية وتقوم بوظيفتها الوحيدة بتبديد الأموال، وتقضي معظم وقتها فى السفر والتسوق والجلوس برفقة أصدقائها بالنادى؛ مما دفعه لتطليقها مرتين، وعاد لها بعد رجاء من والدايها وطفلها، وأن والدته هي القائمة على رعاية ابنه منذ الصغر.

وأضاف: ” تحملت تصرفاتها الطائشة وصداقتها مع الرجال المبالغ فيها، وإنفاقها الأموال التي أشقى بجمعها فى غير محلها، ولكنى لم أكن أتصور أن تتخلي عني بتلك الصورة وتصرح باشمئزازها من مظهري الجديد، وتصرح بخيانتها لي أمام معظم أصدقائي وتتهمني بالعجز والتقصير معها كذبًا. “