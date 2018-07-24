بالصور.. محافظ خميس مشيط يطلق بطولة كأس المحافظة كرة القدم

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات صيف خميس مشيط 1439هـ انطلقت مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بطولة كأس خمیس مشیط لكرة القدم بملعب نادي ضمك الجديد وذلك بمشاركة ١٦ فریقاً من منطقة عسير, وجازان , ونجران بحضور محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وعدد من مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة. ورئيس نادي ضمك صالح ابو نخاع وأعضاء الشرف.

وتمثلت الفرق المشاركة في فریق الاحمدي والفیصل وأھلي الجنوب وفریق عمید إدریس وفریق میلان والصقو والإتفاق وغرناطة والمحترف وليون القاعدة بالإضافة إلى فریق السالمیة والصاروخ والعرین وفریق المشاھیر وفریق محایل عسیر وستكون مباراة الإفتتاح بین فریقي الأحمدي من أبھا وفریق الصاروخ من منطقة جازان.

وقد صاحب الافتتاح قصيدة شعرية للشاعر فهد الشهراني .وأوبريت للفنان رامي عبدالله بمشاركة فرقة شهران وعروض الألعاب النارية.

‏كما أوضح محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط خلال افتتاح بطولة خميس مشيط لكرة القدم الأولى وهي أولى البطولات الرياضية ضمن فعاليات مهرجان خميس مشيط لعام 1439هـ بتنظيم لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وقال إن شاء الله يكون له الأثر المطلوب والمنشود ونراها من نجاح إلى نجاح باذن الله وشكر القائمين على هذة البطولة ونادي ضمك لاستضافته للبطولة.