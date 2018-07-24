” العنزي ” عن مشروع التغذية المقترح: جاء لسد الفراغ التشريعي

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الدكتورة جواهر العنزي، عضو مجلس الشورى، أن المشروع المقترح لنظام التغذية المدرسية الذي تقدمت به للمجلس، جاء لسد فراغ تنظيمي ” التشريعي ” في هذا المجال.

وعن أهداف هذا المقترح، فإنه يهدف للالتزام بسلوكيات وأدبيات التغذية السليمة، وجعلها جزءًا لا يتجزأ من سلوك الطلبة، كما سيساهم المشروع في تحسين صحة الطلبة.

وفي هذا السياق، قالت ” العنزي ” أن مشروع التغذية المدرسية يمثل جزءًا مهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تدعو إلى تحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في الحد من الأمراض المنتشرة، والتي لها ارتباط مباشر بالعادات الغذائية الضارة، وكذلك تحقيق النمو السليم المتوازن؛ خصوصًا في هذه المرحلة العمرية للطلبة.

أما فيما يتعلق بالأسباب التي دفعتها لتقديم هذا المقترح، أبانت ” العنزي ” أنه من أبرز الأسباب عدم اهتمام بعض المدارس بنوعية ما يقدم للطلبة من غذاء، وانتشار العديد من العادات الغذائية السيئة، ومن أبرزها تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية المضرة بصحة الطلاب والطالبات في المدارس، خصوصًا أنهم في مرحلة نمو وبحاجة إلى الغذاء المناسب لنمو صحي وسليم.