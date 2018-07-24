ربة الأسرة أصبحت ” سيدة القهوة ” بمهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت قبل 4 سنوات في عدة أماكن سياحية تصنع القهوة بطريقتها الخاصّة على الرمل لتجذب بخلطتها المميزة وتحويجتها الخاصة عشاق القهوة بشكل عام والفرنسية على وجه الخصوص لتكون أول إمرأة في المنطقة تتجه لهذا النوع من الاستثمار , واقترح عليها العملاء التواجد في مهرجان أبها للتسوق لُتقابل بحفاوة وترحيب وتحصل على ركنها في أحد المواقع المميزة بداخل ساحاته .

مهرجان أبها للتسوق ضمن سياسته المعهودة في دعم أبناء الوطن ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة قد مكّن أم ناصر من صناعة إسمها في ” عالم القهوة ” لتصبح أشبه بالماركة المميزة التي توافق ذائقة الجميع بخلطاتها الرائعة الخاصة بها منذ 3 سنوات بالتواجد في المهرجان .

يرافق أم ناصر في هذا الركن بناتها بالتنسيق بين الدراسة والعمل في مثال حي على الكفاح والمثابرة لكسب رزقهن ، وقد كانت بداية دخولهن في هذا المجال بهدف مساعدة الأم المثالية والبر بها وتخفيف العبء عنها في توفير احتياجات الأسرة .

وذكرت أم ناصر بأن إعداد القهوة يعتمد على ذائقة من يقدمها فإذا كان من عشاق القهوة سيسهل عليه التعامل مع العملاء واختيار النكهات والإضافات التي تميزه عن غيره ، كما أن الاهتمام بالنظافة والتعامل الجيد والسعر المنافس جميعها عوامل مساعدة في نجاح أي مشروع .

وأضافت بأنها عشقت القهوة منذ الطفولة وأن والدها كان يحتسي معها القهوة السوداء ويصف مزاجها بالغريب والمختلف ويستفسر ممازحاً إياها عن السر وراء هذا العشق لهذا النوع من المشروبات الساخنة التي لم يتقبلها هو .

أم ناصر تعول بدخل مشروعها 6 أيتام ” 5 بنات ” وإبن وحيد لا زال في مقتبل العمر , ولا تعرف من أين تبدأ في تحقيق حلمها بامتلاك مقهى عائلي كي يتسنى لها العمل بنفسها في هذا المشروع واستمراريتها في الإشراف عليه .