” أمن الطرق ” يوجه رسالة هامة للسائقين والسائقات في المملكة
أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة قبل السفر.
وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على ” تويتر ” : ” أخي السائق/ أختي السائقة.. المبادرة بإجراء الصيانة الدورية للمركبة قبل السفر دليل وعيك وضمان -بإذن الله- لسلامتك ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاهم الله كل خير علي جهودهم ونصائحهم الرائعه
عمار[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين