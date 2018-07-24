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” أمن الطرق ” يوجه رسالة هامة للسائقين والسائقات في المملكة

” أمن الطرق ” يوجه رسالة هامة للسائقين والسائقات في المملكة
الرياض(صدى):

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة قبل السفر.

وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على ” تويتر ” : ” أخي السائق/ أختي السائقة.. المبادرة بإجراء الصيانة الدورية للمركبة قبل السفر دليل وعيك وضمان -بإذن الله- لسلامتك ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاهم الله كل خير علي جهودهم ونصائحهم الرائعه

[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب العالمين

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