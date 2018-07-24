” أمن الطرق ” يوجه رسالة هامة للسائقين والسائقات في المملكة

الرياض(صدى):

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة قبل السفر.

وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على ” تويتر ” : ” أخي السائق/ أختي السائقة.. المبادرة بإجراء الصيانة الدورية للمركبة قبل السفر دليل وعيك وضمان -بإذن الله- لسلامتك ” .