بالفيديو.. نجم مسرح مصر: المصريين اللي أبدعوا رقصة ” كيكي “

أماني الغامدي(صدى):

نشر نجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لفرقة رضا من الفيلم الشهير ” غرام في الكرنك ” .

حيث ظهر بالفيديو أعضاء الفرقة وهم يرقصون على أنغام أغنية ” الأقصر بلدنا بلد سواح ” ، وعلق خاطر على الفيديو قائلاً : ” إحنا اللى بدعنا الكيكي ” .

وكان نشطاء مواقع التواصل تداولوا الفيديو، مؤكدين أن تحدي الكيكي أصله مصري .

يذكر أن التحدي انتشر على مستوى العالم بسرعة فائقة، خاصة بعد مشاركة فنانين فيه وعرفه الجميع باسم تحدي كيكي.

وكانت الرقصة بدأت على أنغام أغنية ” In My Feelings ” ، للمغني الكندي دريك، وتبدأ بالتحرك من السيارة أثناء سيرها وبدء الرقص وصنع شكل قلب باليدين إلى العودة مرة ثانية إلى السيارة.