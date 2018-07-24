” الغذاء والدواء ” تكشف عن الأطعمة التي لا تنتهي صلاحيتها

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عدم اشتراط ذكر تاريخ انتهاء الصلاحية ببعض المنتجات الغذائية مثل ” ملح الطعام غير المدعم، السكريات الصلبة، عسل النحل ” .

وتشمل هذه المنتجات أيضًا ” البقوليات الجافة والمجففة ” بأنواعها غير المطبوخة وغير المعلبة مثل ” البازلاء، الفاصوليا، الحمص، الفول، العدس ” والحبوب الجافة مثل ” الأرز، الشوفان، الذرة وغيرها من الحبوب ” .

وناشدت الهيئة بضرورة الالتزام بالشروط الواجب توفرها في حفظ الأغذية، حيث يحفظ الغذاء في درجة حرارة مناسبة بعيداً عن أشعة الشمس والأماكن الرطبة، والملوثات كالأتربة بما لا يؤثر على جودة المنتج وسلامة للاستهلاك الآدمي.

وفي هذا السياق، أوضح أخصائي التغذية عبدالملك رمضان، أن هذه الأطعمة التي لا تنتهي صلاحيتها مهما طال الزمن حيث تعد هذه الأطعمة ” السكر، الملح، الأرز الأبيض، العسل، الفول ” ، لها فترة صلاحية طويلة على حسب المنتج، كذلك تعتمد على طريقة حفظها.