ضبط 15 مخالفة لقرارات التوطين وإنذار 153 منشأة بعسير
تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، من ضبط 15 مخالفة لقرارات التوطين، وفضلًا عن إنذار 153 منشأة خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال زيارة ” عمل عسير ” ، لـ 378 منشأة تجارية بالمنطقة، وذلك وفقًا لما أكدته الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 25 دقيقة
كل يوم يوجد مثل هذه الارقام كثرت المخالفات وعدم الالتزام كثيرا هذه الفتره
عمار[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 23 دقيقة
ينبغي ان يتم التشدد في اصدار القوانين والقواعد وعدم التهاون حتي يكونوا عبره