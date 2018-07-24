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ضبط 15 مخالفة لقرارات التوطين وإنذار 153 منشأة بعسير

ضبط 15 مخالفة لقرارات التوطين وإنذار 153 منشأة بعسير
أبها(صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، من ضبط 15 مخالفة لقرارات التوطين، وفضلًا عن إنذار 153 منشأة خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال زيارة ” عمل عسير ” ، لـ 378 منشأة تجارية بالمنطقة، وذلك وفقًا لما أكدته الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 25 دقيقة

كل يوم يوجد مثل هذه الارقام كثرت المخالفات وعدم الالتزام كثيرا هذه الفتره

[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 23 دقيقة

ينبغي ان يتم التشدد في اصدار القوانين والقواعد وعدم التهاون حتي يكونوا عبره

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