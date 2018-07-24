ضبط 15 مخالفة لقرارات التوطين وإنذار 153 منشأة بعسير

أبها(صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، من ضبط 15 مخالفة لقرارات التوطين، وفضلًا عن إنذار 153 منشأة خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال زيارة ” عمل عسير ” ، لـ 378 منشأة تجارية بالمنطقة، وذلك وفقًا لما أكدته الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .