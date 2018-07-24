بالفيديو.. لحظة قتل طالب لزميله داخل الفصل الدراسي

كولمبو(صدى):

كشف مقطع فيديو لحظة قتل طالب لزميله داخل فصل دراسي بمدرسة في سريلانكا، بعد مشاجرة بينهما بسبب ” مشط “.

وظهر في مقطع الفيديو شجار بين الطالبين بعدما انتزع الطالب المعتدي المشط من المجني عليه، وسط مشادات متبادلة بين الطرفين، ليستخدم الجاني حركة مصارعة ضد زميله تسقطه أرضًا ليلفظ أنفاسه على الفور.

وحاول باقي الطلاب التدخل بعدما سقط المجني عليه على الأرض ناقلين إياه خارج الفصل الدراسي، بينما تشير تقارير إلى انتحار الطالب المعتدي بعد هذه الواقعة والعثور على جثته داخل بثر.