بالفيديو.. حلال الترك تطلق أول كليب غنائي من هوليوود

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت الفنانة البحرينية حلا الترك، أول فيديو كليب غنائي لها من هوليوود بعنوان ” ممنوع اللمس “.

وشاركت حلا الترك على حسابها الرسمي على ” انستجرام ” جمهورها بالفيديو الجديد، حيث نشرت البرومو ولينك الفيديو، قائله ” جديدي..كليب ممنوع اللمس “.

وحظى الفيديو كليب على متابعة كبيرة وتفاعل ضخم من جمهورها منذ اللحظات الأولى لنشره، حيث يستهدف فئة الشباب.

وكانت حلا الترك سافرت إلى هوليوود لاستكمال عملها للأغنية الجديدة، والتي شاركت بها مسبقًا من خلال عمل أجنبي جديد تم نشره على قنوات اليوتيوب.

يُذكر أن حلا الترك شاركت في التحدي الشهير ” كيكي ” ، مشاركة جمهورها بمقطع فيديو أثناء برقصتها على أغنية kiki Do you love me، وهو ما تفاعل معاه جمهورها بشكل كبير.

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