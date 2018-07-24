الإطاحة بـ 322 متهما من جنسيات عدة في قضايا متنوعة بجازان

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بالانابة / عيسى الحريصي أنه وفي إطار تنفيذ مهام فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان ، فقد تم بتوفيق الله خلال شهر شوال ١٤٣٩هـ ضبط (٣٢٢) متهما في قضايا مختلفة بينهم (١٣٥) متسللاً من جنسيات مختلفة ، والقبض على ( ١٦ ) مهربا بحوزتهم ( ٢٨ ) كيلو و(١٦٢)جرام من مادة الحشيش بالإضافة الى ( ٣ ) طن و( ٧٤٤) من نبات القات ، و( ٤٠) قرص كبتاجون ، و( ١٨٨) لتر خمور ، وسلاح رشاش و ( ٤٧٠ ) طلقة حية لسلاح كلاشنكوف ، كما تم التحفظ على ( ٣٧ ) مركبة لاستخدامها في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.

وأكد المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بالانابة بأن رجال الامن سيتصدون بعزيمة عالية لكل من يحاول تجاوز الحدود بطريقه غير مشروعة أو تهريب المواد المخدرة والمسكرة وضبطهم وتطبيق الانظمة بحقهم .