كوريا الشمالية تبدأ في تفكيك معدات محطة رئيسية لإطلاق الأقمار الصناعية

بيونج يانج(صدى):

كشف مركز أبحاث ” نورث 38 ” الذي يراقب كوريا الشمالية، أن ” بيونج يانج ” بدأت في تفكيك منشآت في محطة رئيسية لإطلاق الأقمار الصناعية.

وجاء ذلك على خلفية ما التزامات وتعهدت به في قمة ” سنغافورة ” الشهر الماضي، حيث أبان المركز أن صور الأقمار الصناعية أظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أن ” بيونغ يانع ” بدأت في تفكيك معدات في محطة سهاوي لإطلاق الأقمار الصناعية، والتي كانت منشأة الإطلاق الرئيسية للأقمار الصناعية في البلاد منذ عام 2012.

ومن جانبه قال ” ترامب ” ، أمس الاثنين، إنه سعيد بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، وأضاف: ” لم تطلق كوريا الشمالية صاروخاً خلال 9 أشهر، ولم تجر اختبارات نووية، اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة ” .

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تُعد إجراء هام لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية، وذلك في أعقاب اجتماع الزعيم كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 يونيو الماضي.