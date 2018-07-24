بالصور.. جدة تحتضن وتستقبل ضيوفها بملتقى المدينة الشبابية

حصه البدر(صدى):

احتضنت محافظة جدة في الرابع من شهر ذي العقدة فعاليات ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة ولمدة 11 يوماً تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبموافقة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة ببرقية رقم 79561/ص خ المؤرخة في التاريخ 13/9/1439هـ .

وأوضح المدير التنفيذي لملتقى المدينة الشبابية الشيخ خالد بن سالم باوزير أن الملتقى يستهدف جميع شرائح المجتمع في جو عائلي يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والتدريبية والمحاضرات وبرامج الأطفال والمسابقات وألعاب ترفيهية وبرامج نسائية مختلفة وبرامج للجاليات .

وأضاف الشيخ أحمد الزهراني( مدير البرامج في الملتقى ) أن هناك العديد من البرامج الدعوية والمحاضرات التي يقدمها عدد من المشايخ الفضلاء أبرزهم فضيلة الشيخ د. سليمان الماجد ( عضو مجلس الشورى ) وفضيلة الشيخ د. أحمد جيلان ( مستشار وزارة الشؤون الأسلامية ) والشيخ سعد العتيق والشيخ د.أنس بن سعيد بن مسفر وفضيلة الشيخ ناصر المصعبي مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة وغيرهم من أصحاب الفضيلة من المشايخ الذين تزدان المدينة الشبابية بحضورهم .

ومن الأنشطة التي تقام أيضا الأمسيات واللقاءات التدريبية التي تشرف عليها مركز أفاق النجاح حيث أفاد الأستاذ/ حسن أحمد الزهراني مشرف مركز البرامج التدريبية بالملتقى أن الأمسيات والبرامج لهذا العام تم الاستعداد لها منذ وقت مبكر باستقطاب مدربين مميزين لتقديم هذه اللقاءات من ذوي الخبرة والكفاءة العالية حيث تتنوع اللقاءات لتحقق كل الجوانب التي يرغب المشارك في تطويرها في جو تدريبي مميز.

كما يشارك أيضا في الملتقى فرق ترفيهية للفتيان والفتيات وبعض الفرق الإنشادية على مسارح الملتقى وسط متابعة من المشرفين لتذليل أي عوائق أو صعوبات .

يذكر أن ملتقى المدينة الشبابية دشن وسم #ملتقىالمدينةالشبابية لمتابعة ونشر أخبار الملتقى الذي يستمر لعامه السابع عشر على التوالي والذي يبث فقراته في عدد عبر البث المباشر لليوتيوب يوميا من الساعة التاسعة والربع مساء بشكل مباشر وبعض التقارير التي تنشر بين فترة وأخرى .

يشار إلى أن موقع الملتقى في جدة حي الورود على شارع الأمير ماجد جنوب الأندلس مول .