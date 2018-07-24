وظائف شاغرة للنساء بمراكز ” عبور ” في جازان

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عدة وظائف شاغرة للنساء من السعوديات وغير السعوديات، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروع المجموعة في منطقة جازان، وذلك وفقًا للتخصصات الوظيفية التالية:

– أخصائيات تربية خاصة ” جميع المسارات ” .

– علاج طبيعي.

– علاج وظيفي.

– تمريض.

– خدمة اجتماعية.

– علم نفس.

وبيّنت ” عبور ” ، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبات في العمل بتلك الوظائف المُعلنة، وذلك من خلال تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي:هنا