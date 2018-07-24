بعد مناشدة أهالي شدا.. البيئة توصل المياه لإنقاذ مزارع البن من موجة الجفاف

محمد السعران(صدى):

تجاوبت وبشكل عاجل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع مناشدة أهالي شدا نظراً لمعاناتهم هذا الموسم من الجفاف والذي يهدد مزارع البن والتي تقدر ب ٥٠٠٠ الف شجرة , وقد وافق وكيل الوزارة لقطاع الزراعة المهندس احمد العيادة من خلال مبادرة المدرجات الزراعية بإيصال المياه لسقيا مزارع البن لندرة هذا النوع الأصيل والذي تتميز به منطقة الباحة.

وفي اخر احصائية عن اشجار البن في المملكة تفيد بان الناتج المحلي من البن العربي في منطقة جازان وحدها يبلغ 600 طن وبها 100 الف شجرة بن ومنها 75 الف شجرة مثمرة ويبغ عدد اشجار البن التي قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بزراعتها 35 الف شجرة , ويبغ عدد مزارع البن في منطقة جازان 600 مزرعة , وترتكز مزارعها في المدرجات الجبلية في محافظة فيفا ومحافظة العيدابي ومحافظة الداير .