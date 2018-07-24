شركات لا تطبق اشتراط المحرم في الحج رغم حسم الأمر

نايف السالم(صدى):

كشف عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل محمد القرشي، عن وجود بعض الشركات التي لا تطبق اشتراط المحرم في الحج، رغم حسم الأمر؛ مؤكدًا عدم وجود ضوابط واضحة فيما يتعلق بمسألة وجود محرم خلال ” حج الداخل بالنسبة للمرأة ” وأن المسألة مرتبطة بقناعات مسؤولي تلك الشركات بضرورة وجود محرم.

وأوضح ” القرشي ” أنه كمستثمر في مؤسسات خدمة حجاج الداخل فإنه يفضل قبول حج النساء كعصبة واحدة تبعًا لحكم بعض العلماء، مضيفًا: ” لا ألزم النساء بالتقديم كعصبة أو مجموعة.. يمكن إضافتها لبقية المتقدمات في منطقتها لتكون عصبة. ”

وتتفاوت مسألة وجود المحرم متفاوتة بين الشركات لأسباب عدة منها وجود شركات ذات أعداد حجاج كبيرة، بالإضافة إلى وجود المخيمات في أماكن صعبة الوصول في سفوح الجبال وما يجاورها، لذلك نجد مجموعة كبيرة من الشركات التي تسمح بحج المرأة دون محرم تبعا لفتاوى بعض المشايخ، بينما تعترض أخرى لذات الأسباب.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الحج حاتم قاضي: ” إن التعليمات المنظمة لحجاج الداخل واضحة والجانب الشرعي واضح ومطبق على الجميع، لاسيما أن الحجوزات تتم عبر بوابة الوزارة. “