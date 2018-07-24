السجن 6 أشهر و30 جلدة لمحطم كاميرا ساهر

سالم المطيري(صدى):

قررت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة العامة بالرس، الحكم على محطم كاميرا ساهر عمدا بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وجلده 30 جلدة دفعة واحدة، أمام مبنى إدارة مرور المحافظة.

وسيكتسب الحكم الصفة النهائية نهاية الشهر الجاري، ما لم يتقدم المدعي العام أو المدعى عليه بحق الاستئناف.

يذكر أن المتهم قد أقر بفعلته مبررًا ذلك بأنه كان في حالة غضب، بعد أن رصدت كاميرا ساهر تجاوزه للسرعة.