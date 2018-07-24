غرامات تصل إلى 5 ملايين لمخالفة النظام البريدي الجديد

عادل الحربي (صدى):

حددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 25 مخالفة لنظام البريد، موضحة أن تلك المخالفات تعرّض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وتتضاعف إلى 10 ملايين في حال تكرارها، والتشهير بـ 3 صحف محلية.

وتضمنت المخالفات التي حددتها الوزارة كل من: إرسال، أو نقل، أو توزيع، أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي على مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو الأخلاق، أو مع أي من تعاليم الدين الإسلامي أو تتعارض مع أنظمة المملكة.

وشملت أيضًا العبث بصناديق البريد أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية أو بأي بطاقة بريدية أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية.

إضافة إلى استخدام أو بيع أو استيراد أو حيازة أو شراء آلات التخليص البريدية بدون ترخيص من الهيئة، وإرسال مواد بريدية لشخص أو عدة أشخاص تحتوي على مواد بريدية أخرى موجهة إلى شخص بخلاف ما هو مدون على المادة الأساسية.