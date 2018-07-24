خائنة حرضت عشيقها لقتل زوجها بـ 4 رصاصات

القاهرة(صدى):

بعد 60 يوما من تحريات الشرطة المصرية في جريمة قتل سائق بمنزله بـ 4 رصاصات اخترقت رأسه وصدره، تكشف تورط الزوجة في الجريمة.

وأوضحت نتائج التحريات أن هناك علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه، وبين شاب كان يسكن بجوار شقتهم، والذي تردد عليها أكثر من مرة.

وبمواجهة الزوجة بالأدلة ودخول الجاني المنزل بطريقة مشروعة مما يؤكد أن أحد الأشخاص فتح باب المنزل له لقتل الضحية ،اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها.

واعترفت المتهمة بتحريض العشيق على قتل زوجها، قائلة : ” أنا اللي قلت لعشيقي يقتله.. كنت بحبه.. وكان بينا علاقة من 3 سنين ” فكان يتردد عليها في شقة فيصل وأضافت: ” لما جيت هنا كان بيجيلي مرة أو مرتين في الأسبوع، وفكرنا نقتله من فترة بالسم، بس أنا خفت أشيل لوحدي الجريمة، قلنا هو يضربه بالنار ونخلص ” .

وأضافت : ” ويوم الواقعة، أخد مني مفتاح الشقة، وبعد منتصف الليل، دخل فتح باب الشقة، وأنا أخذت الأولاد ووالدة جوزي ودخلنا الحمام علشان محدش فيهم يشوف حاجة.. لحد ما دخل وقتله وهرب، بعدها بحوالي 10 دقائق بدأت أصرخ علشان الجيران تيجي علشان محدش يشك فيا، بس ده كل اللي حصل، أنا قتلته علشان بحب التاني كنت عايزة أتجوز الثاني ” .