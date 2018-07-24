ضبط مسؤولة اجتماعية أقامت حفل ” اغتصاب جماعي ” لطالبة
أحيلت مسؤولة اجتماعية بإحدى القرى الريفية في مصر، و7 شباب إلى المحاكمة، لاشتراكهم في واقعة اغتصاب طالبة ثانوية استمرت عدة ساعات.
كانت السيدة المسؤولة عن وحدة أسرة ريفية بمحافظة البحيرة ، قد استدرجت طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى إحدى الشقق السكنية، وقدمتها هدية لـ 7 شباب ليتناوبوا على اغتصابها، بعد تهديدها بالسلاح.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18252 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنة الله عليه القواده الخايسه
faeiz[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 4 دقائق
لاحول ولاقوة الا بالله ..
ارجو معاقبتها اشد العقوبات ومن معها