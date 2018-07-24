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ضبط مسؤولة اجتماعية أقامت حفل ” اغتصاب جماعي ” لطالبة

ضبط مسؤولة اجتماعية أقامت حفل ” اغتصاب جماعي ” لطالبة
القاهرة(صدى):

أحيلت مسؤولة اجتماعية بإحدى القرى الريفية في مصر، و7 شباب إلى المحاكمة، لاشتراكهم في واقعة اغتصاب طالبة ثانوية استمرت عدة ساعات.

كانت السيدة المسؤولة عن وحدة أسرة ريفية بمحافظة البحيرة ، قد استدرجت طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى إحدى الشقق السكنية، وقدمتها هدية لـ 7 شباب ليتناوبوا على اغتصابها، بعد تهديدها بالسلاح.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18252 ] نشر منذ 3 ساعات

لعنة الله عليه القواده الخايسه

[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 4 دقائق

لاحول ولاقوة الا بالله ..
ارجو معاقبتها اشد العقوبات ومن معها

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