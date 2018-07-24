ضبط مسؤولة اجتماعية أقامت حفل ” اغتصاب جماعي ” لطالبة

القاهرة(صدى):

أحيلت مسؤولة اجتماعية بإحدى القرى الريفية في مصر، و7 شباب إلى المحاكمة، لاشتراكهم في واقعة اغتصاب طالبة ثانوية استمرت عدة ساعات.

كانت السيدة المسؤولة عن وحدة أسرة ريفية بمحافظة البحيرة ، قد استدرجت طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى إحدى الشقق السكنية، وقدمتها هدية لـ 7 شباب ليتناوبوا على اغتصابها، بعد تهديدها بالسلاح.