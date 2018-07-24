” التخفيضات ” تحول محل ملابس زفاف لساحة حرب!

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول تحول محل ملابس زفاف في ” برمنغهام ” البريطانية إلى ساحة حرب دامية مخلفة الدماء في جميع أنحاء المتجر.

ووقع الشجار ” المسلح ” بسبب تنزيلات تم الإعلان عنها، وبين المقطع سيدة ممسكة بسلاح معدنيتدمر به الملابس المعلَّقة، بينما تتطاير الملابس، والماكنات، في جميع أنحاء المتجر المدمر.

وأثار المقطع جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح متداولوه أن الشّجار نشب بعد خلاف حول سعر بدلة زفاف.