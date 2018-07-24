أخر المستجدات بواقعة ” فتاة حفل ماجد المهندس “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية واقعة اقتحام فتاة لمسرح حفل الفنان ماجد المهندس واحتضانه، كشفت مصادر عن إحالة الفتاة إلى المحكمة الجزائية لبدء إجراءات التقاضي بتهمة التحرش.

وكانت الفتاة قد اعترفت بأنها احتضنت الفنان ماجد المهندس أثناء حفل أحياه بسوق عكاظ، مؤكدة أنها قامت بالفعل بإرادتها المعتبرة شرعًا.

وأعدت النيابة العامة لائحة الدعوى بعد انتهاء التحقيق مع الفتاة، مطالبة بتطبيق عقوبة التحرش عليها، التي تقضي بالسجن سنتين وغرامة قدرها 100 ألف ريال.