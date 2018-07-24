أخر المستجدات بواقعة ” فتاة حفل ماجد المهندس “
على خلفية واقعة اقتحام فتاة لمسرح حفل الفنان ماجد المهندس واحتضانه، كشفت مصادر عن إحالة الفتاة إلى المحكمة الجزائية لبدء إجراءات التقاضي بتهمة التحرش.
وكانت الفتاة قد اعترفت بأنها احتضنت الفنان ماجد المهندس أثناء حفل أحياه بسوق عكاظ، مؤكدة أنها قامت بالفعل بإرادتها المعتبرة شرعًا.
وأعدت النيابة العامة لائحة الدعوى بعد انتهاء التحقيق مع الفتاة، مطالبة بتطبيق عقوبة التحرش عليها، التي تقضي بالسجن سنتين وغرامة قدرها 100 ألف ريال.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18251 ] نشر منذ 1 ساعة
افضل ان تدفع الغرامه وتعفى من السجن من اجل اطفالها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31314 ] نشر منذ 1 ساعة
الناس نالت من عرضها وشرفها وقذفوها
وتستاهل هي الي جابت على نفسها الكلام
لكن أتمنى أنه يخفف الحكم عليها
ويكون درس لها.
Pocatello[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 31 دقيقة
(باتي مظلومة) ولا تباتي ظالمة
اللهم صل على سيدنا محمد