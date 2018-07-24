لفك الغموض.. تشريح جثة الفنانة السورية المعارضة مي سكاف
وصف المقربون من الفنانة السورية الراحلة مي سكاف المعارضة لنظام الأسد، موتها في باريس بـ ” الغامض ” و المفاجئ.
ولم تتضح بعد ملاباسات وفاة سكاف، ولم تعلن السلطات الفرنسية نتائج التحقيق في أسباب الوفاة، حتى الآن.
وأوضح الموسيقي السوري المعارض سميح شقير أنه جاري تشريح جثة الفنانة الراحلة، لمعرفة سبب الوفاة.
وكشف شقير قيام السلطات الفرنسية، بختم بيت الفنانة الراحلة، بالشمع الأحمر، مؤكداً أنها كانت تتمتع بصحة جيدة قبل فترة قصيرة من إعلان نبأ وفاتها، مشيرًا إلى أن لديها ابن يبلغ من العمر 20 عاما انقطعت عنه الأخبار منذ لحظة وفاتها أمس الأثنين.
وحاول بعض الفنانين القريبين من الفنانة الراحلة، الوصول لابنها، إلا أنهم لم يستطيعوا التواصل معه، بعدما تبين أن هاتفه الخاص مغلق، وبات مجهول الإقامة بالنسبة لكثيرين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31314 ] نشر منذ 2 ساعتين
توفيت بسكته قلبية وهي بعمر49سنة
كانت أكبر مناهضة للنظام السوري
وهي صاحبة مقولة سوريا للسوريين وليست سوريا الأسد
تم أعتقالها مرتين من عام٢٠١١م
وأستطاعت الهروب خارج البلد
وكانت تتمنى أنها تموت وتدفن في سوريا😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18251 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا غرابه في ان يتخلص نظام فشار من اي معارض له وتاريخه حافل بالجرائم