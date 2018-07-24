الباحة وعسير على موعد مع الأمطار مصحوبة بزخات البرد

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهين متقدمين على عسير والباحة.

وأوضحت الهيئة أن عسير شاملة كل من : ” أبها- خميس مشيط- الحرجة- أحد رفيدة- سراة عبيدة- الحبلة- الفرشة والأجزاء المجاورة ” ، ستشهد هطولا للأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد، تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى المساء.

وتشهد الباحة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية ،وتحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى المساء.

إقرأ أيضًا: