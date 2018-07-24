الداعية محمد العوضي وطارق العلي يعلقان على اتهامهما بالتزوير

الكويت(صدى):

بالتزامن مع قضية الشهادات المزورة التي هزت الرأي العام في الكويت، وإعلان وزارة التعليم العالي بالكويت، عن اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزوّرة الصادرة من مصر، لمختلف المراحل الجامعية، شكك مغردون في صحة المؤهلات العلمية الخاصة بالداعية محمد العوضي، والفنان طارق العلي.

وزعم عدد من النشطاء بحذف الدكتور العوضي حرف ” د ” من أمام اسمه عبر حساباته الالكترونية، تشكيكاً بصحة شهاداته العلمية.

وسخر العوضي من هذه الاتهامات قائلا : ” أحلى شي في المغردين من فصيلة الذباب الإلكتروني أنهم أذكياء جداً يغردون ويرتوتون وينشرون العوضي حذف حرف د. قبل اسمه بعد فضيحة الشهادات المزورة ولو يرجعون إلى أرشيف تغريداتهم هم ولقطات تغريداتي في حساباتهم حين يهاجموني لوجدوها كلها خالية من د. عباقرة… تبارك الرحمن ” .

بينما رد العلي قائلا: ” أنا خريج جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم الدراسات المسرحية، حاصل على الماجستير والدكتوراه ” .