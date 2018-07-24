بالفيديو.. السجن وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال عقوبة منتحل صفة الطبيب

نايف السالم(صدى):

أوضح المستشار القانوني هاني العنزي، أن مافعله الصحفي عبدالعزيز الغامدي منتحل صفة الطبيب، يعد مخالفة صريحة للنظام أيا كان هدفه من انتحال صفة الطبيب.

وقال العنزي خلال برنامج ” الراصد ” ، إن المادة 22 من نظام ممارسة المهن الصحية، تنص على ” أن يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 6 أشهر وغرامة لاتزيد عن 100 ألف ريال أو إحدى العقوبيتن ،لكل من استخدم وسيلة من وسائل الدعايا يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة الصحية خلافا للحقيقة ” .

ومن جانبه برر الغامدي أنه لجأ لانتحال صفة الطبيب بهدف أداء عمله وهو إظهار مشكلة في مستشفيات جدة من خلال تحقيق استقصائي ، قائلا : ” إحنا السلطة الرابعة كوننا صحفيين ” .

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