بالفيديو.. ” الكلباني ” لم أتراجع عن جواز سماع الغناء

علي القحطاني (صدى):

أكد إمام جامع المحيسن الشيخ عادل الكلباني، على أنه لم يتراجع عن رأيه فيما يخص سماع الغناء، وأنه لازال مقتنع به، قائلا : ” مازلت على قناعة بما قلته ” .

وكرر تأكيده على أن فتواه ورأيه الشخصي ليست دعوة للغير بأن ينفذ مايقوله، وذلك ردًا على من يحمله مسؤولية أفعاله، مشددًا على أنه لم يدعو إلى ضلالة أو غيرها لكنه يقول رأيه فقط وقابل للنقاش.