بالصور.. نتائج مثيرة تكشفها الفحوصات الطبية لكريستيانو رونالدو

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها البرتغالي كريستيانو رونالدو،خلال انتقاله إلى نادي يوفنتوس، عن نتائج مثيرة.

وأوضحت صحيفة ” ميرور ” الإنجليزية أن الفحوصات كشفت أنه بالرغم من تخطي رونالدو الثلاثين من عمره، لكن جسده لشاب عمره 20 عامًا فقط.

واتضح أن نسبة الدهون في جسد رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، تصل إلى 7% فقط، وهو ما يقل بنسبة 3% عن النسبة الطبيعية لمن في مثل عمره.

ويمتلك رونالدو كتلة عضلية تصل إلى 50%، وهي أعلى بحوالي 4% من المتوقع، وسجل سرعة وصلت إلى 33.98 كم/ ساعة، في بطولة كأس العالم، كانت الأفضل خلال النهائيات.