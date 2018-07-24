توضيح من ” حساب المواطن ” حول تسجيل الفرد الأقل من 24 عامًا

حمود العنزي (صدى):

رد حساب خدمة العملاء لحساب المواطن، على استفسار مواطن حول إمكانية تسجيل ابنه الذي لم يبلغ الـ 18 عامًا.

وأوضح الحساب أنه يمكن للفرد التسجيل كمستقل، في حال بلغ سن 24 عاماً، أما في حال كان السن أقل من ذلك فيتطلب التسجيل إثبات الاستقلالية.

وقال : ” عزيزي المستفيد، في حال كان العمر فوق 24 سنة بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب منه رفع مستندات، وفي حال كان العمر أقل من 24 سنة لابد من إثبات الاستقلالية في حال تم طلبها ” .

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