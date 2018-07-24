ما لا تعرفه عن عازفة ” البيانو ” السعودية التي أبهرت جمهور الرياض

أماني الغامدي(صدى):

شهدت الرياض واحدة من أجمل لياليها على أنغام العزف الموسيقي الكلاسيكية، حيث تألقت عازفة البيانو ” إيمان قستي ” بمشاركة عازفة الكمان السنغافورية ” كلوي شوا ” ذات الـ 11 عاما.

وبرزت موهبة إيمان قستي على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، حيث أبهرت الجمهور،بتقديمها 5 مقطوعات موسيقية.

وأشارت قستي إلى دور هيئة الثقافة في زرع وتطوير موهبتها، فهي نشأت على حب العزف على البيانو منذ الصغر، بعد أن دربتها والدتها بعمر الـ 5 سنوات.

وقدمت قستي، الطالبة بقسم الإنجليزي، أمس الأثنين، حفلة في جامعة دار الحكمة بجدة، لطالما أرادت أن تثبت نفسها على الساحة الفنية آملة في الوصول للعالمية.

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