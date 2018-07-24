صورة نادرة للملك سلمان في شبابه
نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم الاثنين، إحدى صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في شبابه حيث يظهر خادم الحرمين في الصورة وعلى يساره كل من: ” محمد بن دغيثر ” و ” عبد العزيز السديري ” ، وعلى يمينه “سعود بن دغيثر ” .
وقالت الدارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ ” تويتر ” ، إن الصورة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين والتي يتوسّط فيها جمعا من أقرانه، تعود لعام 1953م.
سـʖــود[ عدد التعليقات: 2746 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله الملك سلمان ورحم الله الشيخ محمد بن دغيثر وورحم الشيخ سعود بن دغيثر ورحم الله السديري اذا كان متوفي
بدران[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يبارك فيك ويمد في عمرك ياحبيب الشعب ويرحم الرجال المخلصين الي معك في الصورة
شخصيهہ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظ لنا ملكنا الغالي
اهـ 1 ــم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يامن لاتكل ولاتمل 1000000000 شكرا لاتوفيك حقك عن يوم واحد في خدمة الوطن والشعب.. حفظك الله ورعاك ياخادم الحرمين .. ورحمة الله لابن دغيثر وعلى موتى المسلمين
عبدالله[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 46 دقيقة
قناة العربية ومن كثر كرهها للخليجيين، ناشره مقطع فيديو لمواطنه كويتيه نشرته على حسابها الشخصي تنتقد فيه إجازات الخادمات. طيب هذي مواطنه نشرت رأي علي صفحتها، ليش تجيبونه على انه خبر مهم؟ ولكن الهدف هو تشويه صورة المجتمع الخليجي.
وبالمقابل قامت بالدعايه لوالدة اللبنانيه المحتجزه في مصر بسبب نشرها مقطع تشتم فيه المصريين ولو كانت هذه مصريه معتقله عندهم في لبنان ما نشروا خبرها. وايضا، كان هناك لبناني و زوجته السوريه قتلوا خادمه فلبينيه بالكويت، ما جابوا سيرة لجنسية الزوج والزوج ولكن قالوا زوجين يعذبون خادمه في الكويت علشان تروح التهمه للكويتيين.
وهذا يبين لك من يتحكم بالاخبار ومن يعمل تشويه صورتنا كخليجيين وتلميع صورة بلده وجماعته.