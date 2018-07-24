صورة نادرة للملك سلمان في شبابه

علي القحطاني(صدى):

نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم الاثنين، إحدى صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في شبابه حيث يظهر خادم الحرمين في الصورة وعلى يساره كل من: ” محمد بن دغيثر ” و ” عبد العزيز السديري ” ، وعلى يمينه “سعود بن دغيثر ” .

وقالت الدارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ ” تويتر ” ، إن الصورة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين والتي يتوسّط فيها جمعا من أقرانه، تعود لعام 1953م.