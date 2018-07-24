العثور على مركبتي الصحة المسروقتين في عسير.. وجاري البحث عن الجناة

أبها(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في محافظة تثليث، على المركبتين التابعتين للصحة، التي سرقت قبل أسبوعين من داخل مبنى مركز الرعاية الصحية بمنطقة عسير.

وكشفت أن السيارة الأولى نوع داتسون موديل 2016 عُثر عليها في منطقة “ المصبح ” على بعد 8 كيلومترات من مدينة تثليث.

في حين عثر على السيارة الثانية من نفس النوع موديل 2007 في حي البديعة 25 كم شمال تثليث، حيث سرقوا السيارتين بعد كسر باب مبنى الرعاية الصحية في حي الخالدية وسط تثليث.