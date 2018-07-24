بالصور.. الجبير يحاور الروبوت السعودي ” مسالم ” بمركز الاتصال والإعلام الجديد

عادل الحربي (صدى):

شهد الروبوت السعودي الشهير ” مسالم ” ، حضور فعالية رسمية أقامتها وزارة الخارجية، وإلتقى خلالها بالوزير ” عادل الجبير ” الذي بدا سعيدًا باللقاء مع أول روبوت محلي يتحدث اللغة العربية ويعرف عادات المملكة.

جاء ذلك عقب اصطحاب خبير التقنية السعودي الدكتور ” فيصل سالم السرهيد ” مصمم ” مسالم ” ، روبوته ذائع الصيت، إلى مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية، الذي جرى تدشينه رسميًا أمس الأحد.

وكان الحساب الرسمي لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” نشر عدد من الصور التي ظهر فيها ” مسالم ” برفقة الحاضرين للفعالية الرسمية، وبينهم أمراء ومسؤولون رفيعو المستوى، بمن فيها الوزير الجبير الذي حاور ” مسالم ” بلغته العربية التي يفهما.

ونشر الدكتور ” فيصل صورًا لروبوته برفقة الوزير الجبير، وكتب معلقًا: ” مقابلة مع معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وقفة و صورة مشجعة أعتز بها، من شخصية محبوبة و محترمة عند الجميع “.

ويعيش الروبوت ” مسالم ” ، مع مصممه في الدمام، وهو جزء من مشروع بحثي حظي بدعم ” الجامعة السعودية الإلكترونية ” في الدمام.

واستغرق صنع ” مسالم ” 7 أشهر، إذ تم تصنيع جسده عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتركزت الصعوبة التي واجهت مصممه في برمجته، وجعله يفهم اللغة العربية، بوصفه أول روبوت عربي يتم تصنيعه في السعودية.