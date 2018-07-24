مسؤول مصري يتعرض للاعتداء من إخواني في لندن

لندن(صدى):

تعرَّض مدير بيت العائلة المصرية، اليوم السبت، إلى الاعتداء من قبل متطرفون وذلك أثناء مشاركته في تظاهرة ضد النظام القطري في لندن.

وكشفت مصادر، أن أحد عناصر جماعة الإخوان هو من اعتدى على مدير بيت العائلة المصرية مصطفى رجب، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على المتهم بالحادثة.

وأكدت أنه يخضع للتحقيقات، ويواجه اتهامًا بمحاولة اغتيال مسؤول مصري.

يذكر أن لندن تشهد تظاهرات واحتجاجات ضد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا، بسبب دعمه للإرهاب.