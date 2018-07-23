بالفيديو..حقيقة مقتل صاحبة حادث رقصة ” كيكي “

أميرة خالد(صدى):

كشفت صاحبة فيديو الرقصة الشهيرة “ كيكى ” ، أنها لم تتعرض للأذى أو للحادث، خلال رقصها على الأغنية الشهيرة ” In My Feelings ” ، بجوار السيارة.

وكان مقطع فيديو أظهر اصطدام السيارة بها بمنتصف الطريق، مما أدى إلى تأثر بعد تداول معلومات وفاتها.

وحذرت صاحبة الفيديو، عبر حسابها الرسمي على “ انستجرام ” ، قائدى السيارات من أداء الرقصة بمنتصف الطريق.

وأضافت عندما يصبح الإنترنت فى الطريق الخاطئ، فيديو الحادث الذى تم تداوله على السوشيال ميديا، تم تعديله وليس حقيقة، أردت التحذير عند الرقص بالشارع.