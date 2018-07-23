أمير الحدود الشمالية يلتقي الأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بعرعر، اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ومشايخ القبائل وأهالي المنطقة ، في جلسة سموه المسائية .

‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، متطرقاً إلى مشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للأبل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة .

وأكد سموه أن المشروع يهدف إلى زرع شرائح إلكترونية في الإبل لتوثيق معلومات محدثة ودقيقة عنها وأماكن تواجدها ضمن مبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية وتحديد مناطق الأمراض الوبائية في المملكة والسيطرة عليها , مهيباً بجميع مربي الإبل والثروة الحيوانية التعاون في تنفيذ مشروع الترقيم لأهميته في تتبع الحالة الصحية والإنتاجية للمواشي، حتى يتمكن المربون خلال الفترة القادمة من تلقي الخدمات البيطرية بجودة أعلى .

ووجه سموه بعقد ورشة عمل خلال أسبوعين لمناقشة المشروع ومن ثم تشكيل فرق عمل لزيارة المدن والمحافظات للتعريف بالمشروع وأهميته .

‏وسأل سموه في ختام اللقاء ، الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – , ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .