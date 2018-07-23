بالصور.. مورديتش يرد على طفلة اللوكيميا ” جميعًا نلعب من أجلك “

أميرة خالد(صدى):

أرسلت الطفلة ” سيلينا برونيا ” البالغة 5 سنوات، والتي تعاني من مرض سرطان الدم ” اللوكيميا ” ، رسالة إلى اللاعب الكرواتي ” لوكا مودريتش ” نجم منتخب كرواتيا و نادي ريال مدريد الإسباني، مشيرة إلى أن أمنيتها الوحيدة هي أن يرد ” مودريتش ” على هذه الرسالة.

وبعد مرور أسبوع من إنتشار الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا ” عزيزتى سيلينا شكرًا على رسالة الدعم للقائد ” لوكا مودريتش ” والفريق الكرواتي، لوكا يرسل لكي تحياته والمنتخب واتحاد الكرة الكرواتي، ونتمني لكي الشفاء العاجل.

فيما جاء نص الرسالة التي أرسلها اللاعب ” لوكا مودريتش ” : ” عزيزتي سيلينا، حصلت على رسالتك الجميلة التي جعلتني سعيدة للغاية، كما كنت من محبي وكرواتيا ومن مشجعيها، لذلك نحن جميعا نلعب من أجلك، وبسبب أمثالك من المشجعين الشجعان كنا نحن دائما نقدم لك اللعب الجيد في الميدان والقتال من أجل الحصول على اللقب، شكرا لك على وجودك معنا، وأرسل لك التحية والعناق من قلبي، لوكا مودريتش .

فيما تضمنت رسالة الطفلة ” سيلينا ” على الأتي : ” عزيزي لوكا، كتب صديقي هذه الرسالة لأني مازلت صغيرة، لذلك أنا لا أعرف الكتابة، أنا فقط لدي 5 سنوات من العمر، أنا أحبك جدًا، لكنك تحبنا جميعًا، أنت أفضل لاعب كرة قدم في العالم، و أنا أحب ذلك عندما أراك أن تلعبها بطريقة لطيفة ونظيفة، وليس بطريقة قذرة مثل جميع اللاعبين الآخرين، أتساءل متى ستأتي إلينا؟ يومًا ما سوف آخذك إلى نزهة عندما تأتي إلى زيارتنا.