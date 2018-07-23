بالفيديو.. الدكتور الشبيلي يوضح حكم دعاء ” اللهم لا تحوجني لأحد “

علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم الدعاء بالقول : ” اللهم لا تحوجني لأحد ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن من يدعي بذلك فهو يقصد أن يُغنيه الله عن الناس، وعدم الاحتياج إلى ما بأيديهم، مؤكدًا أنه بهذا المعنى ” صحيح ” .

وأشار إلى الحديث النبوي الشريف : ” واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه عن الناس ” ، مضيفًا : ” أن سؤال الله تعالى بأن لا يحتاج إلى ما بأيد الناس فهو دعاء مشروع ” .