بالفيديو.. الدكتور الشبيلي يوضح حكم دعاء ” اللهم لا تحوجني لأحد “
أوضح الدكتور يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم الدعاء بالقول : ” اللهم لا تحوجني لأحد ” .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن من يدعي بذلك فهو يقصد أن يُغنيه الله عن الناس، وعدم الاحتياج إلى ما بأيديهم، مؤكدًا أنه بهذا المعنى ” صحيح ” .
وأشار إلى الحديث النبوي الشريف : ” واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه عن الناس ” ، مضيفًا : ” أن سؤال الله تعالى بأن لا يحتاج إلى ما بأيد الناس فهو دعاء مشروع ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيك يا شيخ
نهى[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يحوجنا لاحد غيره يارب