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بالفيديو.. الدكتور الشبيلي يوضح حكم دعاء ” اللهم لا تحوجني لأحد “

بالفيديو.. الدكتور الشبيلي يوضح حكم دعاء ” اللهم لا تحوجني لأحد “
علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم الدعاء بالقول : ” اللهم لا تحوجني لأحد ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن من يدعي بذلك فهو يقصد أن يُغنيه الله عن الناس، وعدم الاحتياج إلى ما بأيديهم، مؤكدًا أنه بهذا المعنى ” صحيح ” .

وأشار إلى الحديث النبوي الشريف : ” واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه عن الناس ” ، مضيفًا : ” أن سؤال الله تعالى بأن لا يحتاج إلى ما بأيد الناس فهو دعاء مشروع ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1629 ] نشر منذ 2 ساعتين

بارك الله فيك يا شيخ

[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يحوجنا لاحد غيره يارب

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