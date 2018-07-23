محادثة بين الوليد بن طلال وموظفة في مكتبه تكشف تنظيفه لدورات المياه

علي القحطاني(صدى):

نشر الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، نص محادثة دارت بينه وبين موظفة في مكتبه الخاص حول خلل فني حدث خلال العطلة الأسبوعية.

وسأل موظفته عمّن قام بإصلاح العطل الفني في مكتبه من المنسوبات السعوديات خلال العطلة الأسبوعية، فأخبرته الموظفة باسمي اثنتين منهن “ أمل ومنيرة ” .

وقال تعليقًا على المحادثة: إنه تواصل معهما وشكرهما على جهودهما في إصلاح العطل خلال العطلة الأسبوعية، مؤكدًا على أنه لا داعي أن يتوجه أي من المنسوبين لمقر العمل في العطلة الأسبوعية.

وأضاف: أنا قادر على إصلاح أي عطل بنفسي، وكنت في العسكرية أصلح غرفتي وحتى أنظف دورات المياه. العمل شرف أياً كان العمل، معبرًا عن فخره بالسعوديات منسوبات منشآته الخاصة، وأنه يتشرف بالعمل مع جميع الزميلات السعوديات .