ندوب القشرة الخارجية للتمر ليست بقايا المبيدات
نشر الحساب الرسمي لوزارة الزراعة والمياه، اليوم الإثنين، إنفوجراف تضمن تصحيح لأحد الشائعات حول الندوب التي تكون موجودة على القشرة الخارجية للتمر إنها بقايا المبيدات.
وأكدت ” الوزارة ” ، فى الإنفوجراف أن المعلومة الصحيحة هي أن الندوب الموجودة على القشرة الخارجية للتمر تشير إلى إصابة الثمرة بحشرة النخيل القشرية والتي تصيب سعف النخيل وتنتقل للثمار.
وأوضحت ” الوزارة ” ، أنه يمكن إزالتها عن طريق الفرك أو غسلها وتناولها، دون وجود خطر على الصحة، لافتة إلى أن الكشف عن الإصابة بالمبيد يحتاج إلى التحليل المخبري ولا يمكن فحصه بالعين المجردة.
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