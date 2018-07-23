ندوب القشرة الخارجية للتمر ليست بقايا المبيدات

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الزراعة والمياه، اليوم الإثنين، إنفوجراف تضمن تصحيح لأحد الشائعات حول الندوب التي تكون موجودة على القشرة الخارجية للتمر إنها بقايا المبيدات.

وأكدت ” الوزارة ” ، فى الإنفوجراف أن المعلومة الصحيحة هي أن الندوب الموجودة على القشرة الخارجية للتمر تشير إلى إصابة الثمرة بحشرة النخيل القشرية والتي تصيب سعف النخيل وتنتقل للثمار.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أنه يمكن إزالتها عن طريق الفرك أو غسلها وتناولها، دون وجود خطر على الصحة، لافتة إلى أن الكشف عن الإصابة بالمبيد يحتاج إلى التحليل المخبري ولا يمكن فحصه بالعين المجردة.