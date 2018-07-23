شركة ساماكو تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مدير اكتساب المواهب: الدرجة الجامعة في مجال ذي الصلة، ومهندس منسق: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2018م.

وأضافت: للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .