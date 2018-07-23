الإحصاء تكشف أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في شهر يونيو

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الإحصاء، عن متوسط أسعار السلع والخدمات في السوق، شهر يونيو الماضي، حيث غطّت الهيئة المرحلة الأولى من برنامج متوسطات الأسعار والذي يضم 160 سلعة، مدن : الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الهفوف، الدمام، تبوك، أبها، بريدة، حائل، عرعر، سكاكا، الباحة، جازان، نجران.

وأوضحت بيانات الهيئة انخفاض أسعار 15 سلعة من ضمن 88 سلعة غذائية، وذلك مقارنة بيونيو 2017، في حين ارتفعت أسعار 72 سلعة أخرى، واستقر سعر سلعة واحدة، حيث كانت سلعة ” ثوم صيني ” الأكثر انخفاضًا بنسبة 31%، فيما كانت سلعة ” زبدة لورباك ” الأكثر ارتفاعًا بنسبة 27%.

أما فيما يخص السلع غير الغذائية والتي تضم 15 سلعة، ارتفعت أسعار 14 سلعة مقارنة بيونيو 2017، في حين أن الخدمات والتي ييلغ عددها 13 خدمة، فارتفعت أسعار 6 خدمات مقارنة بيونيو 2017، فيما انخفضت أسعار 7 خدمات أخرى، كما ارتفعت أسعار 7 أصناف من سلع الأعلاف والحيوانات الحية.